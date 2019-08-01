Berber öyle bir tıraş yaptı ki görenler hayrete düştü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Berber öyle bir tıraş yaptı ki görenler hayrete düştü

TOKAT 'ta bulunan bir berber müşterilerinin talebi doğrultusunda ilginç bir işte imza attı. Müşterilerinin ensesine futbol takımlarının amblemini yapan berber kentte yoğun ilgi görüyor.

Berber öyle bir tıraş yaptı ki görenler hayrete düştü - Sayfa 1

Kent merkezinde, 25 yıldır berberlik yapan Murat Daşkın, fanatik taraftarların istekleri doğrultusunda, enselerinin üzerlerinde futbol takımlarının amblemlerini oluşturuyor. 

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Berber öyle bir tıraş yaptı ki görenler hayrete düştü - Sayfa 2

Tuttuğu takımın amblemini başına yaptıran Erkan Özçelik ise ''Böyle bir şey yaptırmak istiyordum. Arkadaşlarım da yapıyordu. Murat ağabeyin bu tür tıraşları yaptığını sosyal medyada gördüm." dedi.

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Berber öyle bir tıraş yaptı ki görenler hayrete düştü - Sayfa 3

Yoğun talep üzerine bu işi yaptığını belirten Murat Daşkın, "Portre işine müşterilerin çizimleri ve biraz da futbola ilgim olduğu için böyle çizimlere başladım. Elimden geldiği kadar çizim yapıyorum." dedi.

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Berber öyle bir tıraş yaptı ki görenler hayrete düştü - Sayfa 4

Daşkın, "Müşterilerin hoşuna gidiyor. Çocuklarına yaptırıyorlar. Maçlara giden arkadaşlar buraya gelip yaptırıyorlar" diye konuştu.

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