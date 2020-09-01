Berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kolombiya'da kanlı olay
KOLOMBİYA'da bir müşteri berber koltuğunda otururken kafasına sıkılarak öldürüldü. Dışarıdan eli silahlı şahsın girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Medellin şehrinde 29 Ağustos’ta gerçekleşen olayda Carlos Andrés Carmona (27) adlı müşteri berber koltuğunda otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.
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Müşteri yığıldıktan sonra berber dükkanı terk ediyor
Berberin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde silahlı bir kişinin berber koltuğundaki Carmona’nın başına birkaç el ateş ettiği görülüyor. O sırada Carmona’ya yüz masajı yaptığı görüntülenen berber ise Carmona yere yığıldıktan sonra dükkanı terk ediyor.
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Yetkililerin açıklama yapmadığı belirtildi
Yerel medyada yer alan haberlerde, bölgede iki yerel çete arasında yaşanan olaylar nedeniyle bu tarz vakaların artmasına rağmen yetkililerin durumla alakalı herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.
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