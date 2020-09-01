Berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kolombiya'da kanlı olay

Müşteri yığıldıktan sonra berber dükkanı terk ediyor

Berberin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde silahlı bir kişinin berber koltuğundaki Carmona’nın başına birkaç el ateş ettiği görülüyor. O sırada Carmona’ya yüz masajı yaptığı görüntülenen berber ise Carmona yere yığıldıktan sonra dükkanı terk ediyor.