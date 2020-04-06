Berat Kandili ibadetleri duası neler? Berat Kandili 100 rekatlık namazı nasıl kılınır?
Berat Kandili bu gece yani 7 Nisan gecesi kutlanıyor. Berat Kandili 100 rekatlık namazinin kılınışı nasıl, niyet ederken ne denir? Berat Kandili gecesi okunacak dualar hangileri kandilin fazileti ve önemi nedir?
Berat Kandili önemi fazileti : Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır; -Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. -Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. -Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. -Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.
Berat Kandili namazı 100 rekatlık namaz nasıl kılınır: Berat Kandili Gecesinde kılınan 100 rekatlık namaz var, İslam alimlerine göre Berat Gecesi'nde kaza namazı borcu varsa iki rekât kaza namazı kılmanın sevabı, ömür boyu kılınacak nâfile namazların sevabından fazladır. Eğer farz namaz borcu yoksa, isteyen nâfile namaz kılabilir. Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr yani Hayır Namazı denir. Bu namaz yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.
Berat Kandili namazı kılınışı : Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir. Namazın kılınışı şöyledir; - 2 rekatta bir selam vererek kılınır. - Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur. - İlk rekatlarda Fatiha’dan önce Sübhaneke okunur. - Fatiha’da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake’de Besmele çekilmez. - Namazın tamamını peşpeşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir. - Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.
Berat Kandili 2 rekatlık namazı : Berat gecesi kılınan namazlardan biride iki rekat olarak kılınır. Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen. İkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar...