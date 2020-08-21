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Berat Albayrak'tan merak uyandıran yeni müjde paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyle ilgili yaptığı paylaşımda "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" ifadesine yer verdi.

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Kamuoyu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün vereceği müjdeyi bekliyor. Merakla beklenen tarihi ana yaklaşılırken, saatler kala Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter sayfasında paylaşımda bulundu.

 Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" ifadelerine yer verdi. 

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini belirtmişti.  Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

"Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum."

Albayrak: Türkiye için bir eksen değişikliği olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine ilişkin, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." demişti.

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