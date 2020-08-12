Berat Albayrak'tan flaş kur açıklaması

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, salgın nedeniyle dünya ekonomilerinde büyük krizler yaşanırken Türkiye'nin bu süreçten en az etkilenen ülkelerden olduğunu söyledi. Bakan Albayrak, kur yükselişlerin ise önemli olmadığını ifade etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin geçmişe göre kur ataklarından etkilenen kırılgan bir ekonomiye sahip olmadığını söyledi. Dünya ekonomilerinde büyük ekonomik krizler yaşanmasına rağmen Türkiye'nin bu süreçten en az etkilenen ülkeler kategorisinde yer aldığını anlatan Albayrak, kur atakları için de çok önemli olmadığını söyledi.

Berat Albayrak, CNN Türk'te soruları cevapladı. Türk ekonomisine ve kur ataklarına ilişkin eleştirilere cevap veren Albayrak, şöyle konuştu:

"Türkiye serbest ekonomiye geçmesiyle birlikte kur algısıyla ekonomiyi ölçmeye yönelik psikolojik bir iklime girmiş. On yıllardır kur üzerinden ekonomiyi ölçüyoruz. Tabi bunun eski dönemlere kıyasla bugün çok daha az etkilediği bir süreçteyiz. Eskiden çok daha fazla etki ediyordu kur sistemi. Zaten bu daha az etkilesin diye ekonomik bir dönüşüm var. Kurdaki hareketlilik işte 20 kuruş çıktı 10 kuruş indi, 30 kuruş çıktı 20 kuruş indi veya bugünkü seviyeler. İki sene önce de bu seviyelerdeydi hatırlıyor musunuz? İki sene önce bu seviyelerdeydi dolar aya çıkacak deniyordu sonra düştü.

Ahmet Hakan:

Türk ekonomisi ayaklarını artık yere sağlam basıyor. Dolayısıyla doların iniş çıkışlarına eskisi kadar aldırış etmememiz mi gerekir diyorsunuz?

Berat Albayrak:

Kesinlikle tam da bunu söylüyorum. İki yıl önce yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde hep bunu söylüyorduk. Türkiye'de finansal istikrar, güvenlik ve finansal ekonomi bu anlamda çok güçlü temellere oturacak bir dönüşüm ortaya koymamız lazım. İçerisinden geçtiğimiz bu süreçte Türk ekonomisi bu anlamda kırılganlıklarına göre çok daha güçlü. Hem de öyle bir dönemde ki... Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanıyor.

"Türkiye en az etkilenen ülkelerden bir tanesi"

Bütün dünya haritasına bir bakalım. Dünyada bu salgın ortaya çıktığından beri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ne kadar etkilenmiş? Borsalar ne kadar etkilenmiş kurlar ne kadar etkilenmiş, büyümeleri ne kadar etkilenmiş, işsizlikleri ne kadar etkilenmiş hepsine bakalım. Bu manada baktığımızda Türkiye'de, dünyadaki bütün ülkelere kıyasla tek tek koyduğumuzda en az etkilenen ülkelerden bir tanesi.

"Küresel krizlerde dolara endeksli bir finansal sistem var"

Hangi açılardan? Borsaya bakalım Türkiye pozitif ayrışıyor. Bir çok ülkenin borsa performansı yüzde 20'ler 30'larda küçülmeler yaşamış ama Türkiye çok daha iyi noktada. Gelişmekte olan ülkelerin kur performanslarına bakalım. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler sınıfında kimler var? Güney Afrika, Brezilya, Rusya, Meksika ve benzer ülkelerde yüzde 20'lerde 30'larda para birimlerinde değer kaybetmiş çünkü rezerv para. Küresel krizlerde dolara yönelik endeksli bir finansal sistem var. Küresel sermayenin portföy yatırımlarının sermaye piyasalardan çıktığı dönemlerde etkileniyor. Türkiye, yüzde 18 ve 19'larda etkilenmiş.

"Bakan olduktan sonra her gün Türkiye batıyor"

Mayıs haziran rakamları Türkiye'deki hızlı toparlanmayı ortaya koymuştu ve ikinci çeyrek bu anlamda da pozitif olacak. Şu Pollyannacı yaklaşımda değiliz. Türkiye güllük gülüstanlık, mükemmel! Dünya yanıyor biz böyle bir şey iddia etmiyoruz ama ortaya koymamız gereken gerçeklik şu. Ekonomi bilimi yüzde yüz matematik değil. Yüzde 50'den fazlası sosyoloji ve psikolojiye de bakıyor. Türkiye'de bir kesim var, lobi var. Biz krizlerden daha çok kriz lobileriyle, yandık bittik lobileriyle uğraşıyoruz. 2018'den beri ben bakan olduktan itibaren her gün Türkiye batıyor, her gün batıyor! Küresel veya bölgesel krizin veya yaptırımlar veya tehditlerle uğraşmaktan çok toplu bir operasyonla muhatabız."