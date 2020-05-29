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Berat Albayrak'tan büyüme rakamlarına ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme rakamlarıyla ilgili olarak ''Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah.'' ifadelerini kullandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 4,5 artış gösterdi. 

''Güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah''
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah.''

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