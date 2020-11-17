Berat Albayrak'ın danışmanı Nebi Yanık istifa ile ilgili iddialara isyan etti ağır konuştu

Berat Albayrak'ın bakanlık döneminde başdanışmanı olan Medet Nebi Yanık, Albayrak'ın istifası sonrası medyada ortaya atılan haberlere isyan etti. İddialara sert tepki gösteren Yanık, “Bu adama haksız yere saldırı oldukça buradan alacakları cevaplar da zorlarına gitmesin kimsenin” dedi.

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Türkiye siyasetinde Berat Albayrak'ın ani istifasının yankıları sürüyor. Konuyla ilgili birçok iddia medya organlarında yer aldı, almaya da devam ediyor. Albayrak'la ilgili çıkan haberlere tepki gösteren Albayrak'ın başdanışmanı Medet Nebi Yanık, 'Bu adama haksız yere saldırı oldukça buradan alacakları cevaplar da zorlarına gitmesin kimsenin.' ifadelerini kullandı.

'Bir bitmediniz ya. İtin, uğursuzun, hainin...'

Yanık, istifadan sonraki ilk açıklamasında "Bi bitmediniz ya. İtin, uğursuzun, hainin, düşmanın canını öyle yakmışız ki sağlık sorunları yüzünden görevlerimizden affımızı istemiş olsak bile yalan habere devam ediyorsunuz. Ne diyelim Elhamdülillah!!" sözlerini sarf etmişti.

Yeni paylaşım

Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Yanık, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı görevinde bulunduğu süreçte “ekonomiye saldıran düşmanlarla” mücadele ettiğini söyledi.

Yanık’ın açıklamaları şöyle:

“Daha ağır hakaretleri hak eden, bu aziz millete silah doğrultup iradesini teslim almaya çalışan, sonrasında silah ile yapamadıklarını ekonomimize açıktan saldırarak yapmaya çalışan düşmanlara, sonrasında pandemi süreciyle dünyanın girmiş olduğu sıkıntılı süreçle beraber, Sn. Cumhurbaşkanımız önderliğinde ekibiyle birlikte gece sabahlara kadar çalışıp, milletimizin bir tek ferdinin dahi mağdur olmaması için bedenini taşın altına koyan adamdır Sn. Berat Albayrak. Sırça köşklerinden milletin cebine göz dikmiş akbabalarla mücadele eden adamdır. Bu adama haksız yere saldırı oldukça buradan alacakları cevaplar da zorlarına gitmesin kimsenin. Amacımız kimseyi kırmak üzmek değil ama insanların özgürlük alanlarına yalanlarla saldırı yapmak da kimsenin hakkı değil diye düşünüyorum.”