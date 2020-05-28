Berat Albayrak nasıl sosyete damat oldu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olduğu için, muhalif olan herkesin hedefinde. Hadi Özışık ve konukları Berat Albayrak'ın dünkü konuşmasını yorumluyor;

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Gazeteci Süleyman Özışık, muhaliflerin Erdoğan'dan kurban istediklerini söyleyerek bunun için de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı seçtiklerini söyledi. Bu dönemin değil bir adam bir kedi bile verme dönemi olmadığını belirten Özışık, Sadık Albayrak ile ilgili bugüne kadar hiç kimsenin konuşmadığı bir olayı anlattı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, konukları Süleyman Özışık ve Abdurrahman Uzun ile Youtube kanalında gündemi değerlendirdi.

İşte programda konuşulanlardan bazı satır başları;

Süleyman Özışık: Sadık Albayrak'ın gözaltına alınmasını anlattı

"Sadık Aybayrak (Berat Albayrak'ın babası) Hayatımda gördüğüm en mütevazı insanlardan birisi. Geçen gün bir şey öğrendim. Sadık Albayrak'ı polisler yolda durduruyor haksız yere. O da yapılan yanlış uygulamaya kızıyor. Sadık Abi'yi gözaltına alıyorlar. Bundan bir kaç ay önce. Kolunu çevirirlerken elinde çatlama oluyor. Karakoldan çıkıncaya kadar "Evladım ben Berat Albayrak'ın babasıyım" demiyor. Polisler bunu daha sonra öğreniyor ve o polislere ceza verilmesi gündeme geliyor karşı çıkıyor.

"Ben bakanın babasıyım, Erdoğan'ın dünürüyüm demiyor"

Şimdi CHP'li bir ismin başına böyle bir şey geldiğini düşünün. Mesela Canan Kaftancıoğlu'nun başına geldiğini düşünün. Bir tane korumasını aldılar Türkiye ayağa kalktı. Bakın Sadık Abi'yi gözaltına alıyorlar, polisler sert davranıyor, eli çatlıyor "Ben falan bakanın babasıyım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürüyüm" demiyor. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Böyle bir adamdan sosyete çıkmaz. Berat Albayrak'ın sosyete olmadığını herkes biliyor. Bilmeyenler tabii uzaktan yorum yapar.

"Erdoğan'dan Berat Albayrak'ı istiyorlar"

Birileri musluk açmak için bile tören yapıyor. İşte Berat Albayrak reklamını yapmıyor. Muhafazakar kesimin en dezavantajlı tarafı bu. Allah biliyor diyor, ülke için neler yaptığını o da biliyor biz de biliyoruz ama muhaliflerin bu konudaki haksız saldırılarına üzülerek söylemeliyim ki AK Parti'nin içindeki belli bir kesim de katıldı ve "damat" demeye başladı. Şunu görmemiz lazım. Bu ülkede değil bir adam bir kedi bile vermeyeceğimiz bir dönemden geçiyoruz. "Sarı öküz" diyerek nezaketsizlik yapmak istemem ama bir kurban istiyorlar. O kurban Berat Albayrak olduktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Selçuk Bayraktar'dan Recep Tayyip Erdoğan'a kadar gelecek. Burada ben AK Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum, icraatlerini destekliyorum diyen her AK Partilinin Berat Albayrak ismini ve cismini namusu gibi koruması gerekiyor."