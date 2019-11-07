Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dar gelirlileri ev sahibi yapacak bir modeli hazırladık.'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu. İşte Albayrak'ın açıklamalarından bazı satır başları...

- Ülkemizi yüküyle alt etmek isteyenler oldu. Yaklaşık 6 senedir ülkemiz çok yoğun kuşatmayla mücadele veriyor. Gezi, 17-25, çukur eylemleri, kanton girişimler, 15 Temmuz darbe girişimi. Hiçbiri birbirinden bağımsız değildi. Hepsinin esas amacı milletimizin birliğine kast etmekti. Ekonomik konularda, tehditlerin dozunu çıkarabilecekleri en yüksek düzeye çıkararak son 15 ayda yaşadığımız süreçte şahit olduk. Kur, faiz ve enflasyon sarmalına birileri almak için her yolu denedi. Son bir yılda 3 büyük kur atağı yaşadık. Birileri enflasyonu kontrol edilemez noktaya getirmek için çaba sarf ettiler.

''Enflasyonda tek haneli döneme girilecek''

- Enflasyonla mücadele ortada. Enflasyonla topyekün mücadele diyerek son bir yılda geldiğimiz noktada TÜFE'de yüzde 8, ÜFE'de yüzde 1.70 seviyelerine inerek tarihi netice ortaya koyduk. Yıl sonu hedefimiz 12'lerin altında gerçekleşerek yılı kapatacağız. Düşük tek haneleri çok hızlı şekilde yaşayacağımız sürece gireceğiz. Enflasyonda tek haneli döneme girilecek. Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha başlangıç.

''Kimseye el açmadık''

- Türkiye kimseden bir kuruş almadı ve kimseye el açmadık. 15 aylık olağanüstü dönemi tahminlerden çok daha az hasarla, çok daha az bir sürede, çok daha iyi bir şekilde geride bıraktık. Türkiye olarak güçlü bilançomuzu devam ettiriyoruz. Genel yönetim borç stoğu yüzde 30,2 oranına sahip olarak dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesiyiz.

Dar gelirli ailelere konut müjdesi

- Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finasman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar.

''Her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacağız''

- TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını, evlerin modellerini, şehirleri, uygulama şartlarını bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza anlatacağız.