

En sonda yazacağımı baştan yazarak başlamak isterim…

Bir insanın Cumhurbaşkanının damadı olması; vatanına, milletine ve bayrağına kendini yetiştirmiş genç bir devlet adamı olarak hizmet etmesine engel mi?



Soralım Berat Albayrak bu ülkeye hangi kötülüğü yaptı ki, böylesine bilinçsiz şekilde adeta bir koro tarafından hedefe oturtulmuş!

Kimdir Berat Albayrak diye araştıran var mı?

Damdan düşerek gelmedi...

Demekki yine anlatmak lazım..



İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü lisans mezuniyetinin ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta tamamladı.



Bankacılık ve Finans Bölümü’nden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” tezi ile doktora derecesi alırken dünyaya örnek projeler sundu.

1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atıldı.Ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti.



Enerji Bakanlığı dönemi Cumhuriyet tarihinde bir milat olmuştur…

Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı görevi yürüttüğü süre zarfında enerji alanında büyük atılımlara imza atmıştır…

Yakın, orta ve uzun vadede Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına stratejik adımlar atılırken, enerjide yerlileşme oranı artırılmıştır…

Türkiye enerji ve yeraltı kaynakları bakımından büyük atılımlara ve projelere imza atmıştır…

Bitmedi..

Hayaldi denilen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin temelini atarak gerçekleştirmek ona nasip olmuştur...

Kömür rezervinin değeri 350 milyar dolara çıkarılmıştır…

Doğal gazdan faydalanan insan sayısını 40 milyonun üzerine taşındı.

Türkiye’nin enerji ithalatını geriletti.

Enerji santralleri, doğal gaz ve petrol arama yatırımları (Bugün Kıbrıs’ta arama çalışmalarında gurur verici tablo) onun eseri olmuştur…

Yani enerjide “YERLİ VE MİLLİ” bir döneme imza atılmıştır…

Türkiye’nin ilk yerli ve milli enerji belgesi onun eseri olmuştur…



Enerji Bakanlığı bayrağını Fatih Dönmez’e bir başka deyişle ile emin ellere teslim ederken, gelecek 20 yılın planlamasını da yaparak gitmiştir…

Ve Cumhuriyet tarihinin en genç Hazine ve Maliye Bakanı olmuştur…



En büyük talihsizliği, bakanlık koltuğuna oturduğu zamanlarda Türkiye’nin ABD’nin başını çektiği küresel saldırı altında ekonomik kriz ile baş başa kalması olmuştur...

Ülke ekonomisinin geldiği noktayı utanmadan, sıkılmadan siyasetin çirkin yüzü olarak Tayyip Erdoğan’ın canını acıtmak için ona fatura etmeye başlayanlar ondan sihirbaz misali şapkadan tavşan çıkarmasını beklediler..

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminin Cumhuriyet tarihinin en kritik en zor dönemini olduğunu bilmeyen var mı?

Dolar bir anda 7 TL olunca felaket tellallığına başlayıp “15 TL olacak” diyenlere ne oldu?

Neredeler?

Bugün 5,50 seviyesinde…

Enflasyon tek hanelere düşüş trendine ekonomi toparlanma sürecine girmiş açıklanan yeni “Ekonomi programı yapısal dönüşüm programı” meyvesini vermeye başlamış...



Ben demiyorum…

Vicdan sahibi bu işin ekonomi uzmanları söylüyor..

Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulanacak yapısal tedbirler neticesinde enflasyonda bu eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamlar görülecek…

Bu da ne demek, hem maliyetlerin hem faizlerin hem bu süreç hem de likiditenin daha iyi noktaya gelmesi demek.

Haziran ayı 17 yıllık AK Parti iktidarının ilk kez cari fazla verildiği ay olmuş.



Ama görmek için bakmadan önce vicdan gerekir…

Bugün “Battık bittik” diye algı oluşturanlar bu ülkede 2000 krizini yaşarken böyle algı operasyonu çekmedi…

Öyle ki;

Belki bazı okurlarımız hatırlar bir ara ortalıkta ‘THY batıyor, bilmen ne batıyor, şu holding batıyor "diye dolaştırılan çok yönlü sosyal medya hesapları vardı.

İş adamlarına algı çekiliyordu..

Ne oldu?

Güvenlik savcıları araştırmış..

Kaynak enteresan bir hücre evi çıkmış...

Bir bakıldı ki yurt içi yurt dışı ilişkileri… Kimlerle iş tutulmuş..

Evinde bulunan dijitaller.

Yalnız yaşayan biri..

Kimler üzerinden, kimler bu operasyonel algıyı ortaya koymuş...



İşin komik tarafı bu mesajı attıktan üç gün sonra ‘batacak’ dedikleri THY tarihin en büyük karlılığıyla (1 milyar dolar) dünyaya manşet oldu.

Algı, iletişim, kim nasıl bir operasyon içinde? gördünüz mü?

Olay işte budur…



Tayyip Erdoğan’ın canını acıtmak için Berat Albayrak’a yönelik öyle çirkin algı operasyonları çekildi ki sabır taşı olsa çatlardı..

Şimdi yeni kabine deniyor…

Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı olarak kalır yada kalmaz bir başka bakanlığa geçer yada geçmez…

O Sayın Cumhurbaşkanının takdiri…

Ama ortada vatanı, milleti ve bayrağı için canını dişine takarak mücadele eden yüzde yüz yerli yüzde yüz milli bir genç devlet adamı gerçeği var..



Bütün hanliklere karşı sakinliği, sabrı, duruşu, hakim olduğu çelik gibi sinirleri nedeni ile Sayın Bakana büyük sevgi ve saygı duyuyorum…

Böylesine saldırılara rağmen vakur duruşu sadece kendi görevine odaklanmış çalışma anlayışı ile örnek oluyor.

Ya İstanbul seçimlerine ramak kala ortaya atılan şerefsizce, alçakça iddia unutulur mu?

ABD’nin Los Angeles kentinde Marina Del Rey limanındaki bir lüks bir yatta ABD’li şarkıcı Selana Gomez ile Kanadalı şarkıcı Abel Makkonen (The Weekend)’ın 2017’de birlikte çekildiği fotoğrafı alıp Berat Albayrak üzerinden bir sanatçı ile montajlayıp servis yapan şerefsizler nerede?Merak etmeyin yargıya hesap vereceklerdir!..

Diyeceğim şu ki Berat Albayrak'ı eleştirip hedef yapmaya çalışanlar önce şu sorunun cevabını versin "Berat Albayrak bu ülkeye hangi kötülüğü yaptı?"

Buyurun!..

Bakın Şems-i Tebriz-i der ki;

“İlim üç şeydir.

Zikreden dil…

Şükreden kalp…

Sabreden beden…”

Berat Albayrak’ın hayata bakış açısı bu olsa gerek…

Haksız ithamlar,eleştiriler karşısında o vakur duruşunu hiç değiştirmedi. Ağzını bir saniye bile bozmazken, sadece üstlendiği göreve odaklandı…



Diyeceğim şu ki;

Berat Albayrak suskun, çaresiz, cevap veremez bir devlet adamı değildir. Tam konuşmaya karar verdiği an Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) “SUSMAK HUYLARIN EN EFENDİSİDİR”hadisini aklına getiren,"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" anlayışı ile bu ülkenin yetiştirdiği maneviyatı çok güçlü, vicdanlı genç bir devlet adamıdır…













