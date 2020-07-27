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Berat Albayrak: 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz

Demirören Haber Ajansı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz''
Öte yandan Albayrak, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun. 

''Kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak''
Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak.''

''Milletimizin başı sağ olsun"
Öte yandan Albayrak, Mersin'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınlarken şu ifadeleri kullandı; ''Mersin'den acı bir haber aldık. Elim bir kaza neticesinde beş kahraman askerimiz şehit oldu, yaralılarımız da var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı erlerimize acil şifa, yakınlarına da sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" 

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