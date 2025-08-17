Beraberlik kızdırdı! Rıdvan Dilmen çileden çıktı, Jose Mourinho'ya tek soru sordu: Bu kadar mı zor?
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına konuk oldu. Maçın son dakikalarında penaltıdan yararlanamayan Fenerbahçe, 1 puana razı oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Jose Mourinho'ya tepki gösterdi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe, zorlu mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı.
3 kırmızı kartın çıktığı mücadelenin uzatma dakikalarında penaltı vuruşundan yararlanamayan Sarı-Lacivertliler, ilk maçının ertelenmesi nedeniyle lige 1 puanlı bir başlangıç yaparken alınan bu sonuç tepkilere neden oldu.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunurken Teknik Direktör Jose Mourinho'ya adeta isyan etti.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dilmen, Jose Mourinho'nun oyuna yaptığı hamleleri eleştirdi. Dilmen şu ifadeleri kullandı: