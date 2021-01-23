Beraat kararı sonrası MHP'li vekilden Alaattin Çakıcı'ya karşılama

Alaattin Çakıcı, Kırıkkale ziyaretinin ardından Kayseri'ye ve Nevşehir'e gitti. Kayseri'ye yaptığı ziyaret sırasında Çakıcı'yı, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy karşıladı.

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Geçtiğimiz günlerde Keskin adliyesinde görülen duruşmanın ardından hakkında beraat kararı verilen Alaattin Çakıcı, Kırıkkale ve Keskin ziyaretlerinin ardından Kayseri’ye ve Nevşehir'e geçti. Kayseri’de yakın dostları ile bir araya gelen Alaattin Çakıcı’yı çevre illerden de gelen kalabalık bir grup karşıladı. Çakıcı’yı otelinde ziyaret eden grup, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirerek otelden ayrıldı.

Alaattin Çakıcı’yı otelde ziyaret eden isimlerden biri de MHP Milletvekili Mustafa Baki Ersoy oldu. Uzun süre Çakıcı ile sohbet etti.

Çakıcı’nın yakın dostu eski milletvekili Vahit Kayrıcı, Çakıcı’nın yeğeni Barış Çakıcı, Ankara’dan Selahattin Yılmaz, İş Adamı Aziz Çevik,Kayserili iş adamı İbrahim Sungur’un yeğenleri ,İş Adamı Zülfükar Gün ile birlikte bir diğer isim de çevre illerden gelen Menderes Kutlu ve arkadaşları gelerek Çakıcı’nın kaldığı otelde ziyaret ettiler. Gün boyu Kayseri’de kalarak dostlarıyla vakit geçiren Çakıcı, aynı gün Kayseri’den ayrılarak Nevşehir Uç Hisar’da yakın dostu Halil Uluer’i ziyaret etti.