Benzine zam geldi! İşte 23 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları...

Araç sahiplerine kötü haber... Benzine 66 kuruş zam yapıldı... Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı... İşte 23 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları...

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Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışının ardından benzin fiyatlarına zam yapıldı. 23 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 66 kuruş zamla 18,62 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 22,07 TL'de kaldı.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana bakıldığında benzinde yüzde 44,2; motorinde ise yüzde 73 zam yaşandı.