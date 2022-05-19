Benzine zam geldi benzinin litre fiyatı 24 liraya dayandı

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki artış benzin fiyatlarına yansıdı. Geceyarısından geçerli olacak şekilde benzin fiyatı 1,04 lira daha artarak litre fiyatı İstanbul'da 23.87 TL oldu.

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Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası halihazırda bir önceki gün de zam yapılan benzine bir yeni artış daha yapıldı.

Geçtiğimiz gün gelen 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 4 kuruş daha arttı.

Benzin litre fiyatı

Zam sonrası benzin İstanbul'da 23 lira 87 kuruşa; Ankara'da 23,96 ve İzmir'de ise 23 lira 99 kuruşa yükseldi.

Benzine yılbaşından bu yana 17 kez zam yapılmıştı, bugünkü fiyat artışı ise 18. zam oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL

Benzin: 23,87 TL

Motorin (Mazot): 22,09 TL

LPG: 11,04 TL

ANKARA

Benzin: 23,96 TL

Motorin (Mazot): 22,17 TL

LPG: 11,23 TL

İZMİR

Benzin: 23,99 TL

Motorin (Mazot): 22,14 TL

LPG: 11,04 TL