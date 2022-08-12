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Benzine kallavi zam geliyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak işte 13 Ağustos zamlı fiyatlar

Benzine kallavi zam geliyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak işte 13 Ağustos zamlı fiyatlar

Motorinden sonra benzine de zam geliyor. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 10 kuruş zam gelecek.

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Motorine dün gelen zammın ardından bir zam da benzine geliyor. Petrol fiyatlarında son günlerde görülen yükselişin ardından benzine zam geliyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam gelecek.

Motorinin litre fiyatına da önceki gece 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Zamlı benzin fiyatları ne kadar olacak?
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,15 TL’ye, Ankara’da 21,28 TL’ye, İzmir’de 21,27 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 23,18 TL, 23,29 TL ve İzmir’de 23,31 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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