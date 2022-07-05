Benzine kallavi zam geliyor! 6 Temmuz 2022 itibariyle 96 kuruş zam gelecek

Akaryakıt fiyatlarında indirim dönemi sona erdi. Bu gece yarısından itibaren benzine 96 kuruş zam bekleniyor. Motorin ve LPG'de herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

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Dolardaki düşüş ve brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından Temmuz ayı başında motorin, benzin ve LPG'ye gelen kallavi indirimler döneminin sonuna geldik. Temmuz başında benzine gelen 2 lira 13 kuruş indirimin ardından 96 kuruş zam bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, döviz kurundaki artış ve artan maliyetler nedeniyle gelen 96 kuruşluk benzin zammı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Motorinde fiyat değişimi olmayacak!

Öte yandan 29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gece motorinde fiyat değişimi olmayacak. Motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul’da 26,71 TL, Ankara’da 26,81 TL, İzmir’de 26,83 TL fiyatla satılıyor.

Güncel ve zamlı akaryakıt fiyatları...

İstanbul'da litresi 25,21'den satılan benzinin gelen zamla birlikte fiyatı 26,16'ya çıkacak. Ankara'da ve İzmir'de 25,33 liradan satılıyor.

Motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul’da 26,64 TL, Ankara’da 26,75 TL, İzmir’de 26,77 TL fiyatla satılıyor.