Benzine kallavi zam! Bu gece yarısı 50 kuruş zamlanacak

Dolar 15 lirayı aşarken, akaryakıt fiyatlarına zamlar yeniden başladı. Bu gece yarısından itibaren benzine 50 kuruş zam geliyor...

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Dolar rekor üstüne rekor kırıp 15 lirayı aşarken akaryakıt fiyatlarına da zamlar geri döndü. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş zam geleceği açıklandı.

Karar yazarı ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Tabii bu arada ne olacak? Kur artarken benzin boş mu duracak? Beklediğiniz, tahmin ettiğiniz üzere benzine de bugün 50 kuruşun üzerinde zam gelecek...'' ifadelerini kullandı.