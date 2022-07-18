Benzine kallavi indirim! Bu gece yarısı benzin 96 kuruş ucuzlayacak

Brent petrol fiyatlarının 100 doların altına inmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi sürüyor. 19 Temmuz itibariyle benzine kallavi indirim geliyor. Motorin ve LPG'ye indirim var mı?

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Dünya piyasalarında petrol fiyatlarının 100 doların altına inmesinin ardından akaryakıt ürünlerine indirim beklentileri arttı. Araç sahiplerine müjdeli haber geldi. 18 Temmuz 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları nasıl? İndirim var mı?

Benzine 96 kuruş indirim geliyor

19 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 96 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin ve LPG fiyatlarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

18 Temmuz akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 25,40 TL

Benzin litre fiyatı 23,69

LPG litre fiyatı 10,21 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 25,56 TL

Benzin litre fiyatı 23,75

LPG litre fiyatı 10,53 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 25,50 TL

Benzin litre fiyatı 23,75

LPG litre fiyatı 10,33 TL