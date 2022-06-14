Benzine indirim geliyor! 2 haftada 5.5 TL zamlanan benzin 15 Haziran'da 97 kuruş ucuzlayacak

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşları bezdiren benzin ve motorin zamlarından sonra bugün indirim haberi geldi. 27 Mayıs'tan bu yana 4 ayrı seferde 5 lira 50 kuruştan fazla zam gören benzin bu kez 97 kuruş ucuzlayacak.

Benzine bu gece 97 kuruş indirim geliyor...

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi bekleniyor, motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlar veriyor..

Güncel benzin ve motorin fiyatları...

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 84 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 28 lira 44 kuruştan satılıyor. Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.

İndirimli benzin fiyatları...

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 27,81 TL’ye, Ankara’da 27,92 TL’ye, İzmir’de 27,93 TL’ye satılıyor.

2 haftada 5 lira 50 kuruş, 6 ayda yüzde 123 zam

İstanbul'da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu.

27 Mayıs'ta benzine 1 lira 45 kuruş, 28 Mayıs'ta 70 kuruş, 2 Haziran'da ise 1 lira 22 kuruş zam gelmişti. Benzine en büyük zam 11 Haziren Cumartesi günü 2 lira 22 kuruş olarak yapılmıştı.

PETROL FİYATLARI BUGÜN KAÇ DOLAR?

Dün 123,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 122,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 123,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,98 dolardan alıcı buldu.Brent petrolde teknik olarak 124,33 ile 126,40 dolar aralığının direnç, 119,56 ile 116,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Petrol neden yükseliyor?

Fiyatlardaki yükselişte, Libya'daki petrol üretiminin siyasi kriz nedeniyle neredeyse durma noktasına geldiğine yönelik haber akışı etkili oldu. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn, ülkenin günlük ortalama 1,2 milyon varil olan petrol üretiminin, 1,1 milyon varil azalışla 100 bin varile düştüğünü açıkladı. Libya'da nisan başından itibaren kabile mensubu protestocu gruplar, çeşitli bölgelerdeki petrol sahalarında üretimi durdurarak bazı limanların çalışmasını engellemişti. Libya Ulusal Petrol Kurumu da bu petrol sahaları ve limanlarda "mücbir sebepten" dolayı üretim ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.