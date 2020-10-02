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Benzine fiyatlarına indirim geldi! Gece yarısından itibaren geçerli olcak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş indirime gidildi.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapıldı.

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da 6,60 liraya, Ankara’da 6,63 ve İzmir’de 6,75 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Fiyatlar nasıl hesaplanıyor
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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