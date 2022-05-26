Benzine fiyatına isyan etmişti! İcralık olan Reynmen'in başı eski firmasıyla derde girdi
Lüks cipinin deposunu doldurmaya ödediği paraya isyan etmesiyle gündeme gelen Reynmen bu sefer de icra şokuyla olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatlarına gelen zamların ardından deposunu dolduran Reynmen, 2 bin 150 TL ödedi.
Tutarı Instagram hesabından paylaşan fenomen, "Ben sadece benzin almak istemiştim." diyerek sitem etmişti.
Paylaşımının kısa sürede gündem olmasının ardından eleştirilen Reynmen, bu sefer de Instagram hesabından video yayınlayarak tepkilere cevap vermişti.
Lüks aracı için "Aslan besliyorsan yemini düşünmeyeceksin." eleştirilerine cevap veren fenomen, paylaştığı videoda "Ne aslanı ne yemi... Arabaya mazot aldık mazot. Başlarım aslanına da yemine de. Bu ne ya?" demişti.