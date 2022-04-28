Benzine çok büyük bayram zammı! Benzinin litresine 30 Nisan'da 85 kuruş zam gelecek

RAMAZAN Bayramına günler kala, bayram tatiline çıkacak ya da memleketlerine gidecek araç sahiplerine kötü haber geldi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, 30 Nisan’dan geçerli olmak üzere benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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Hem dolar kurundaki aşırı artış hem de Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği riskler nedeniyle petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Tam da Ramazan Bayramı tatilinin başlayacağı 30 Nisan Cumartesi günü benzine bir zam daha geliyor.

Akaryakıt fiyatları bir yıl içinde dört kat artış gösterdi. Bu durum başta buğday olmak üzere pek çok gıda maddesinde artışlara neden oluyor. Son olarak ekmeğe gelen zammın ardından yeniden bir zam da benzin fiyatlarına geliyor. Benzine 30 Nisan’dan geçerli olmak üzere benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Zamdan sonra benzin kaç lira olacak?

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı ortalama 19,00 TL'den 19,85 TL'ye çıkacak. Ankara'da 19.11 TL'den 19.96 TL'ye, İzmir'de ise 19.10 TL'den 19.95 TL'ye yükselecek.

Güncel benzin ve motorin pompa fiyatları...

27 Nisan 2022 tarihi itibariyle İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.