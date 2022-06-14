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Benzine bu kez indirim geliyor! 2 haftada 5.5 TL zamlanan benzin 15 Haziran'da 97 kuruş ucuzlayacak

Benzine bu kez indirim geliyor! 2 haftada 5.5 TL zamlanan benzin 15 Haziran'da 97 kuruş ucuzlayacak

Peş peşe gelen zamlala bunalan vatandaşa bu kez az da olsa sevindirecek haber geldi. Cumartesi günü 2 lira 21 kuruş zam gelen benzinin litre fiyatında bu gece yarısı 97 kuruş indirim yapılacak.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşları bezdiren benzin ve motorin zamlarından sonra bugün indirim haberi geldi. 27 Mayıs'tan bu yana 4 ayrı seferde 5 lira 50 kuruştan fazla zam gören benzin bu kez 97 kuruş ucuzlayacak.

Benzine bu gece 97 kuruş indirim geliyor...
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi bekleniyor, motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlar veriyor..

Güncel benzin ve motorin fiyatları... 
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 84 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 28 lira 44 kuruştan satılıyor. Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.

İndirimli benzin fiyatları...
Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 27,81 TL’ye, Ankara’da 27,92 TL’ye, İzmir’de 27,93 TL’ye satılıyor.

2 haftada 5 lira 50 kuruş, 6 ayda yüzde 123 zam
İstanbul'da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu.

27 Mayıs'ta benzine 1 lira 45 kuruş, 28 Mayıs'ta 70 kuruş, 2 Haziran'da ise 1 lira 22 kuruş zam gelmişti. Benzine en büyük zam 11 Haziren Cumartesi günü 2 lira 22 kuruş olarak yapılmıştı. 

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