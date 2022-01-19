Benzine bu gece zam var! Motorin zammı sonrası 20 Ocak 2022 tarihi itibariyle benzine zam

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru hız kesmeden devam ediyor. Dün gece yarası motorine gelen 52 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine kallavi zam geliyor... Zam 20 Ocak 2022 tarihi itibariyle geçerli olacak.

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Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Dün gece yarısı motorine gelen 42 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı da benzine 45 kuruşluk zam geliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, Kahramanmaraşta’ki Irak-Türkiye boru hattında dün gece yaşanan patlamanın ardından petrol fiyatlarına yükseliş yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzinin litre fiyatına bu gece yarısından (19 Ocak itibariyle) geçerli olmak üzere 45 kuruş zam beklentisi oluştu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) resmi açıklamayı önümüzdeki saatlerde yapması bekleniyor.

18 günde benzine 2 lira 36 kuruş, motorine 2 lira 76 kuruş zam

45 kuruşluk zamla birlikte 2022 yılında benzine gelen toplam zam miktarı 2 lira 36 kuruşa ulaşacak. Motorine de 2022 yılının ilk 18 gününde toplam 2 lira 76 kuruşluk zam geldi.

Benzinin litre fiyatı ne kadar olacak?

Ankara'da ortalama 13,64 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,09 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 13,57 liradan 14,02 liraya, İzmir'de 13,65 liradan 14,10 liraya çıkacak.