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Benzine bir zam daha geldi! 9 şubat benzinin litre fiyatı ne kadar?

Benzine bir zam daha geldi! 9 şubat benzinin litre fiyatı ne kadar?

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geldi.

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Son dönemde art arda gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Motorine yapılan 80 kuruşluk zam sonrası benzine de zam yapıldığı duyuruldu.

Benzine 71 kuruş zam
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasın (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geldiğini duyurdu.

EPGİS'den yapılan açıklamada "09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

3 büyükşehirde benzinin litre fiyatı
Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

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