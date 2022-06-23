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Benzine beklenen indirim geldi motorinde de indirim bekleniyor

Benzine beklenen indirim geldi motorinde de indirim bekleniyor

Benzinin litre fiyatına 23 Haziran'da 25 kuruş indirim geldi. Dolardaki yükseliş ve brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle neredeyse gün aşırı büyük zamlarla 30 liraya gelen benzinin litresinde beklenen indirim yapıldı.

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Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş ve Dolar/TL 'de son günlerde görülen yatay seyrin ardından benzin fiyatlarına indirim geldi.

Benzinin litre fiyatına 23 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle benzin fiyatı 27,26 TL oldu.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL seviyesindeydi.

Dolar kuru yükselmezse cumartesi günü de motorine 1 lira 34 kuruş indirim yapılacak.

Dolar kurunda yükseliş olmazsa indirimler sürecek
Küresel piyasalarda ham petrol fiyatı 14 Haziran da 123 doları görerek yeni bir zirve yapmıştı. 22 Haziran Çarşamba günü petrol fiyatları 107 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasında fiyatlar bu yönde devam ederse ve kurda bir yükseliş olmazsa, indirim sürecinin devam etmesi bekleniyor.

Bir yılda ne kadar zam geldi?
İstanbul'da benzinin litre fiyatı bugün yaklaşık 27,51 TL seviyesinde. Bu rakam bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 256, yılbaşından bu yana yüzde 124 oldu.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı bugün yaklaşık 29,94 TL. Bu rakam bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Motorinde zam oranı yıllık yüzde 316, yılbaşından bu yana yüzde 162 oldu.

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