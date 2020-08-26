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Benzine 21 kuruş zam geldi! İstanbul ve Ankara'da benzin fiyatları

Araç sahiplerine kötü haber... Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 21 kuruş zam geldi. İşte zamlı pompa fiyatları...

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS) bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 21 kuruş zam geldiğini duyurdu.  EPGİS'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

 "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 27/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 21 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

EPGİS'den alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,85 liraya, İzmir'de 6,70 liradan 6,91 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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