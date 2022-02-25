Benzine 1,61 TL, motorin 1,51 TL zam! En yetkili isim saat verip duyurdu

Bu zamlar araba sattırır... Dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına çok büyük zam geldi. Benzinin litresi 1.61 lira, motorinin litresi ise 1.51 lira zamlandı...

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Dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına çok büyük zam geliyor. Bu gece yarısı saat 24:00'ten itibaren geçerli olmak üzere Benzinin litresine 1,61 TL, motorinin litresine ise 1,51 TL zam gelecek. Zam pompaya yansıyacak.

Zamlı akaryakıt fiyatları kaç lira olacak?

Zamların ardından Ankara'da 15,24 liradan satılan benzinin litresi 16,85 lira olacak. İstanbul'da 16,76 liraya, İzmir'de 16,87 liraya çıkacak. Ankara'da 15,57 liradan satılan motorinin litresi 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,99 lira, İzmir'de 17,08 liraya yükselecek.