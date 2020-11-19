Benzinden sonra bir indirim de motorine! 2 kuruş indirim beklentisi

Benzin fiyatlarının ardından bir indirim de motorine geldi. Motorinin litre fiyatında cuma gününden itibaren 2 kuruş indirim bekleniyor.

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Araç sahiplerine bir iyi haber daha geldi. Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatlarına yapılan 32 kuruş indirimin ardından motorin fiyatlarında da indirim bekleniyor.

Motorinin litre fiyatında cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim geliyor.