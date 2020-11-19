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Benzinden sonra bir indirim de motorine! 2 kuruş indirim beklentisi

Benzin fiyatlarının ardından bir indirim de motorine geldi. Motorinin litre fiyatında cuma gününden itibaren 2 kuruş indirim bekleniyor.

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Araç sahiplerine bir iyi haber daha geldi. Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatlarına yapılan 32 kuruş indirimin ardından motorin fiyatlarında da indirim bekleniyor. 

Motorinin litre fiyatında cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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