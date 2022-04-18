Benzin ve su ile kendi doğal gazını üretti! Emekli çift tüp parası derdini çözdü

Doğalgaz fiyatları hem savaş hem enflasyon sebebiyle arka arkaya zamlar gördü. Mutfak tüpleri de bu zamlardan nasibini aldı. Bir mutfak tüpünün fiyatı 300 lirayı aştı. 4 kişilik bir aile ayda 2 kez mutfak tüpü değiştirdiğinde gaz maliyeti 600 lirayı aşıyor. Tüp fiyatları bütçeleri sarsmaya başlayınca vatandaş da adeta mucit oldu. Karabüklü emekli Sabri Cebeci de bunlardan biri... Cebeci, yaptığı sistemle evinin 15 günlük gaz ihtiyacını çözmeyi başardı.