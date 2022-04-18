Benzin ve su ile kendi doğal gazını üretti! Emekli çift tüp parası derdini çözdü
KARABÜK’te işçi emeklisi Sabri Cebeci, benzin ve su karışımıyla kurduğu sistemle kendi gazını üretti. Bu sayede evin 15 günlük gaz ihtiyacını çözdü.
Doğalgaz fiyatları hem savaş hem enflasyon sebebiyle arka arkaya zamlar gördü. Mutfak tüpleri de bu zamlardan nasibini aldı. Bir mutfak tüpünün fiyatı 300 lirayı aştı. 4 kişilik bir aile ayda 2 kez mutfak tüpü değiştirdiğinde gaz maliyeti 600 lirayı aşıyor. Tüp fiyatları bütçeleri sarsmaya başlayınca vatandaş da adeta mucit oldu. Karabüklü emekli Sabri Cebeci de bunlardan biri... Cebeci, yaptığı sistemle evinin 15 günlük gaz ihtiyacını çözmeyi başardı.
Karabük Atatürk Mahallesi’nde yaşayan Sabri Cebeci, kullanılmayan eski buzdolabının motorunu hava motoru olarak değerlendirmek istedi. Daha sonra artan tüp fiyatları nedeniyle kendi gazını üretmeye karar veren Cebeci, benzin ve su karışımı ile sistem kurdu.
Motor yardımıyla sistemini başarılı bir şekilde çalıştırarak kendi gazını üreten Cebeci, 1 litrelik benzinle 15 günlük tüp ihtiyacını karşılıyor.
İnternetten gördüm yaptım : İnternette gördüğü bir icat üzerine deneme amaçlı çalışma yaptığını belirten Cebeci: ’’Bir çay bardağı benzin ile bir çaydanlık su bir dakikada kaynıyor. Eskiden gaz sobaları vardı. Gaz sobasıyla evin ısınma ihtiyacını da karşılamayı düşünüyorum. Bir litre benzin ile 10-15 gün kullanabiliyoruz’’ dedi.