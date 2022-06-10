Benzin ve otogaza çok büyük zam! 11 Haziran 2022 gece yarısı benzine 2 lira 18 kuruş, LPG'ye 54 kuruş...

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken benzin ve LPG'ye bu gece yarısı akıllara zarar bir zam geliyor. İşte zamlı fiyatlar...

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Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından benzin ve LPG'ye 11 Haziran Cumartesi gününden (bu gece yarısı) geçerli olmak üzere benzine 2,18 TL, otogaza ise 54 kuruş zam bekleniyor.

8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.

Akaryakıt fiyatlarında dün zam beklentileri gerçekleşmemiş ve motorine geleceği duyurulan 2 lira 60 kuruşluk zam pompaya yansıtılmamıştı.

Akaryakıt zamları üst üste geldi

- 27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.

- 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artmıştı.

- 2 Haziran tarihinde de benzin 1 lira 22 kuruş, motorin ise 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Çarşamba günü gelen 1 lira 95 kuruşluk zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 27.89 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 28.01 TL'ya çıktı.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor. Son 7 ayda benzine yapılan zam oranı yüzde 200'ü geçmişti.

Otogaz (LPG), İstanbul Anadolu yakasında 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında 11.82 TL, Ankara'da 11.85 TL, İzmir'de ise 11.55 TL'den satılıyor.