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Benzin ve motorine zam geldi! Pompaya yansıyacak

Benzin ve motorine zam geldi! Pompaya yansıyacak

Benzin ve motorinin litre fiyatını bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Böylece 63 kuruş artışla benzinin fiyatı İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya yükseldi. Motorin ise 94 kuruş zamla İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıktı.

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Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 63, motorinin litre fiyatına ise 94 kuruş zam geldi. Buna göre benzin fiyatı Ankara'da 13,01 liradan 13,64 liraya, İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya yükseldi. Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 13,78 lira olacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13,64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya, İzmir'de 13,02 liradan 13,65 liraya çıkacak.

Motorinin litre fiyatı
Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıkacak.

Fiyatlar nasıl hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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