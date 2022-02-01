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Benzin ve motorine zam geldi pompa fiyatları değişti bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Benzin ve motorine zam geldi pompa fiyatları değişti bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 39, motorinin litre fiyatına ise 32 kuruş zam geldi.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,53 lira olacak. 

Benzinin litresi İstanbul'da 14,07 liradan 14,46 liraya, İzmir'de 14,16 liradan 14,55 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 14,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı, 14,68 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,29 liradan 14,61 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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