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Benzin ve motorine zam bekleniyor

Benzin ve motorine zam bekleniyor

Benzin ve motorin grubunda 21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

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Devam eden İsrail-İran çatışması nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor. 79 dolara yaklaşan Brent petrol, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. 21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına 3.30 TL zam bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul'da benzin 49.99 lira, Ankara'da 50.66 lira, İzmir'de 50.99 liradan satılıyor. Motorin ise İstanbul'da 51.39 lira, Ankara'da 52.24 lira, İzmir'de ise 52.59 liradan satılıyor.

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