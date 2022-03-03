BIST 2.022
DOLAR 14,10
EURO 15,66
ALTIN 875,16
HABER /  EKONOMİ

Benzin ve motorine yeni zam geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli mazot 19 lirayı aştı

Benzin ve motorine yeni zam geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli mazot 19 lirayı aştı

24 saatte mazot ve benzine ikinci kez çok büyük zam geldi.EPGİS açıkladı, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 53 kuruş, motorinin litresine ise 1.33 lira zam geldi. Dün gece de benzine 88 kuruş, motorine 1,51 TL zam gelmişti.

Abone ol

Dün gece yarısı benzinin litre fiyatına 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Kallavi zamların şokunun üzerinden 24 saat geçmeden benzin ve motorine yeni zam gemdi. EPGİS, yeni zamları sosyal medya hesabından duyurup, "Bu gece arısından itibaren geçerli" dedi. Bu zamlarla birlikte motorinin litre fiyatı 19 lirayı geçti.

Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?
Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzin ve motorine bu gece de çok büyük zamlar geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından bu gece yarısı benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL daha zam yapılacağını duyurdu.

Motorin fiyatı 19 lirayı aşacak...
Bu geceki zamla birlikte, Ankara’da ortalama 17,53 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,06 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 17,97 liraya, İzmir’de 18,08 liraya çıkacak. Motorinin litresi Ankara ve İstanbul’da 19 liraya, İstanbul’da 18,92 liraya yükselecek.

Dün geceki zam sonrası benzin ve motorin fiyatları
Dün gece Türkiye’de benzine 88 kuruş, motorine 1,51 TL zam gelmişti. Bugün akaryakıt istasyonlarında pompa fiyatları şöyle gerçekleşiyor:

Zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul'da 16,55 TL'den 17,43 TL'ye, Ankara'da 16,65 TL'den 17,53 TL'ye, İzmir'de 16,67 TL'den 17,55 TL'ye yükseldi.

Litre fiyatı motorinde ise İstanbul'da 16,05 TL'den 17,56 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 16,16 TL'den 17,67 TL'ye yükselmiş durumda.

İlgili Haberler
Mazota gelen 1.5 liralık zam kontak kapattırır! Benzin motorin zammı çıldırttı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gram altın 870 lirayı aştı İslam Memiş 'bunları sakın yapmayın' dedi 2022 bombasını yineledi
Foto Galeri Gram altın 870 lirayı aştı İslam Memiş 'bunları sakın yapmayın' dedi 2022 bombasını yineledi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türk iş insanı Ukrayna'daki fabrikasına kilit vurup yurda döndü: Psikolojimiz bozuldu
Türk iş insanı Ukrayna'daki fabrikasına kilit vurup yurda döndü: Psikolojimiz bozuldu
Bülent Turan: Muhalefet Ukrayna ve Rusya savaşından rant elde etmeye çalışıyor
Bülent Turan: Muhalefet Ukrayna ve Rusya savaşından rant elde etmeye çalışıyor
Bakan Nureddin Nebati'den yüzde 50'yi geçen enflasyon açıklaması! Geçen ay geçmez demişti
Bakan Nureddin Nebati'den yüzde 50'yi geçen enflasyon açıklaması! Geçen ay geçmez demişti
Gözde Seda Altuner evli mi eşi ve çocuğu var mı? Gözde Seda Altuner kaç yaşında?
Gözde Seda Altuner evli mi eşi ve çocuğu var mı? Gözde Seda Altuner kaç yaşında?
Sadakatsiz Gönül Güçlü kaç kilo neden kilo aldı Seda Altuner hamile mi?
Sadakatsiz Gönül Güçlü kaç kilo neden kilo aldı Seda Altuner hamile mi?
Putin'den sarsıcı Ukrayna açıklaması Macron'a söyledi
Putin'den sarsıcı Ukrayna açıklaması Macron'a söyledi
Bulgaristan Başbakanı Petkov Ukraynalı mülteciler için 'eğitimli, vasıflı ve akıllı' dedi
Bulgaristan Başbakanı Petkov Ukraynalı mülteciler için 'eğitimli, vasıflı ve akıllı' dedi
Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2022 kaç para yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2022 kaç para yatacak?
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş uzaya sıçradı! Deneyler durduruldu
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş uzaya sıçradı! Deneyler durduruldu
Rusya Odesa açıklarında iki ayrı gemi vurdu! Harkov'da okul vuruldu 2i kişi öldü Kiev'de çatışma sürüyor
Rusya Odesa açıklarında iki ayrı gemi vurdu! Harkov'da okul vuruldu 2i kişi öldü Kiev'de çatışma sürüyor