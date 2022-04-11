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Benzin ve motorine kallavi indirim! 12 Nisan Salı gününden geçerli 1.5 lira indirim yapılacak

Benzin ve motorine kallavi indirim! 12 Nisan Salı gününden geçerli 1.5 lira indirim yapılacak

Petrol fiyatları 100 doların altına gerileyince benzin ve motorine kallavi indirim geldi. Sektör temsilcileri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.5 lira indirim geleceğini açıkladı.

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Brent petrolün varil fiyatlarının uluslararası piyasalarda 100 doların altına inmesi, ilk olarak motorinde indirimi gündeme getirdi. 11 Nisan'ı 12 Nisan'a bağlayan gece 1.5 lira indirim bekleniyor. KRT'nin haberine göre, sektör temsilcileri, verilerin her an değişebildiğini belirterek şu bilgiyi verdi:

“Motorinde indirim hemen hemen kesin. Tutar, verilerdeki oynaklığa göre değişebilir. Şu anki verilere göre litrede 1.5 lira indirim var. Yapılacak indirimler birlikte motorinin litre fiyatı 20 lira seviyesine inmiş olacak."

'Bu hafta ortasında benzine indirim gelebilir'
Sektör temsilcileri, benzinde indirim olup olmayacağı sorusu üzerine, “Brent petrol ve küresel piyasalarda söz konusu ürünün ton fiyatının biraz daha düşmesi halinde benzinde de hafta ortasında bir indirim gündeme gelebilir” diye konuştu. 

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 19,00 TL'ye, Ankara'da 19,11 TL'ye, İzmir'de 19,12 TL'ye satılıyor. 

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