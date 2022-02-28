Benzin ve motorine gelen büyük zam geri alınıyor! Bu gece 96 kuruş indirim var

BENZİN ve motorine bu kez kallavi indirim geliyor. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, benzin ve motorine indirim beklediklerini ama indirim oranı hakkında net bir rakam veremeyeceklerini ifade etti. Sektör temsilcileri ise motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim bekliyor.

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Sektör kaynakları pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelmesinin beklendiğini açıkladı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından benzine indirim geleceğine dair açıklama henüz yapılmadı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş ise indirimi beklentisini doğrularken oran hakkında net bir rakam telaffuz edemeyeceklerini belirtti.

Akaryakıt ürünlerine dev zam

Cuma günü EPGİS'ten benzine 1,61 TL, motorine 1,51 TL zam yapıldığı duyurulmuştu. Benzin ve motorine cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10'un üzerinde zam yapıldı. Yeni zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 17 liraya dayandı.



EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, "26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 1,61, motorinde 1,51 TL/LT. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Son zamlardan sonra akaryakıt fiyatları

Fiyat artışlarının ardından benzinin litre fiyatı Ankara’da 15,27 liradan 16,88 liraya, İstanbul’da 15,18 liradan 16,79 liraya, İzmir’de 15,29 liradan 16,90 liraya çıktı.

Motorin fiyatları ise Ankara’da ortalama 15,46 liradan 16,97 liraya, İstanbul’da 15,39 liradan 16,90 liraya, İzmir’de 15,46 liradan 16,97 liraya çıktı.