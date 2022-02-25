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Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor! Benzine 1,61 TL, motorin 1,51 TL zam

Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor! Benzine 1,61 TL, motorin 1,51 TL zam

Bu zamlar araba sattırır... Dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına çok büyük zam bekleniyor.

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Dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına çok büyük zam geliyor. Akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir."

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