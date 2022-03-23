BIST 2.196
DOLAR 14,81
EURO 16,34
ALTIN 913,87
HABER /  EKONOMİ
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Benzin ve motorine çok büyük zam geldi! 23 Mart 2022'de benzine 1 lira 68 kuruş, motorinine 1 lira 59 kuruş zam

Benzin ve motorine çok büyük zam geldi! 23 Mart 2022'de benzine 1 lira 68 kuruş, motorinine 1 lira 59 kuruş zam

Benzin ve motorine kallavi indirim beklerken çok büyük zam geldi. Benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş, motorinin litre fiyatı 1 lira 59 kuruş zamlandı. Gece yarısı gelen zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 Türk Lirası'nı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı.

Abone ol

Petrol fiyatları ve dolardaki yükseliş, benzin ve motorinde indirim bekleyen vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı. Geçen hafta 100 doların altını gören Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, dün 119 dolara ulaşmıştı. Akaryakıta peş peşe gelen zamlar, yurttaşların belini bükmeye devam ediyor. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

23 Mart zamlı benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 lirayı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı. Zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükseldi. Benzinin litresi Ankara’da 19,88 TL’ye, İzmir’de 19,90 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye yükseldi.

Brent petrol düşüşe geçti

Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla dün 120 dolar sınırına kadar yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu uygulamayı düşündüğü yönündeki haberler etkili oldu. Brent petrol fiyatı şu sıralar 114 dolar seviyesinde kırmızı renge bürünmüş durumda.

Benzin ve motorin fiyatları nasıl belirleniyor?
Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İlgili Haberler
İstanbul'da ulaşıma zam bugün İstanbul ve mavi kart kaç lira öğrenciye yaş sınırı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu bu yüzden zam yaptık
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın fiyatı 900 liranın altına düşünce alın! İslam Memiş dolar ve altın tüyosu verdi
Foto Galeri Altın fiyatı 900 liranın altına düşünce alın! İslam Memiş dolar ve altın tüyosu verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Manisa Kula ilçesinde tıra arkadan çarptı feci şekilde hayatını kaybetti
Manisa Kula ilçesinde tıra arkadan çarptı feci şekilde hayatını kaybetti
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
CHP'den yeni seçim kanunu için 3 itiraz: Parmak boyası geri gelsin
CHP'den yeni seçim kanunu için 3 itiraz: Parmak boyası geri gelsin
Tırın altında ve ormanlıklarda saklanan tır şoförü Türkiye'ye girer girmez toprağı öptü
Tırın altında ve ormanlıklarda saklanan tır şoförü Türkiye'ye girer girmez toprağı öptü
Toyota'dan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından karar!
Toyota'dan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından karar!
Benzin ve motorine çok büyük zam geldi! 23 Mart 2022'de benzine 1.68 lira, motorine 1.59 lira zam
Benzin ve motorine çok büyük zam geldi! 23 Mart 2022'de benzine 1.68 lira, motorine 1.59 lira zam
Zelenskiy'den müzakere yorumu: "Zor" ve "Tartışmalı"
Zelenskiy'den müzakere yorumu: "Zor" ve "Tartışmalı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki takıma tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki takıma tebrik
Ülkede büyük panik! 6,6 büyüklüğünde deprem oldu
Ülkede büyük panik! 6,6 büyüklüğünde deprem oldu
Yolda ceset şoku! Gören ihbar etti meğer...
Yolda ceset şoku! Gören ihbar etti meğer...