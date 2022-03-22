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Benzin ve motorine çok büyük zam! Bu gece yarısı benzine 1.68 lira, motorine 1.59 lira zam geliyor

Benzin ve motorine çok büyük zam! Bu gece yarısı benzine 1.68 lira, motorine 1.59 lira zam geliyor

Benzin ve motorinde indirim beklenirken bu gece yarısından itibaren çok büyük zam geliyor... İşte kontak kapattıracak o zamlar...

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Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle vatandaşı kontak kapattıracak kadar canından bezdiren zamlar kesilmişti. Hatta sektör kaynaklarından önümüzdeki hafta büyük indirimler geleceği bilgileri sızıyordu. Ancak beklenenin tersi oldu. 3 gün üst üste indirimin ardından 20 Mart'ta zamlanan motorin fiyatlarına bu gece yarısı bir büyük zam daha geliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısı benzin ve motorine yine 1.5 liranın üzerinde zam geliyor. Bu gece itibarıyla benzine 1.68, motorine de 1.59 lira zam bekleniyor.

Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları
21 Mart Pazartesi günü İstanbul'da benzin fiyatları şu şekilde; 18.11 TL, motorin 20.68 TL, LPG 11.12 TL.... Ankara’da benzin ve LPG fiyatları şu şekilde; 18.20 TL, motorin 20.76 TL, LPG 11.34 TL... İzmir’de benzin ve LPG fiyatları şu şekilde; 18.22 TL, motorin 20.76 TL ve LPG’de 11.06 TL’den satılıyor.

Petrol fiyatları çıldırmış gibi yükselmeye başladı

Cuma günü 109,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 21 Mart 2022 pazartesi gününe 111,50 dolarla başlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı 22 Mart Salı günü ise yükselişini sürdürdü ve 118 doları aştı. Petrol fiyatlarındaki bu artış pompaya zam olarak yansıyacak.

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