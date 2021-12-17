Benzin ve motorine çok büyük zam! Benzine 69 kuruş, motorine 1 lira 13 kuruş zam geliyor
Doların 15 lirayı aşmasının ardından dün benzine 66 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısından itibaren benzine 69 kuruş daha, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam geleceği bildirildi.Abone ol
Doların fieninin patlaması ve 15 liranın üzerine yerleşmesinin ardından akaryakıt ürünlerine günlük zam gelmeye başladı. Serbest piyasada dolar güne 15.72 lirayı görerek, euro ise 17,83'i görerek başladı.
Kurdaki hareketlilik sürerken dün benzine gelen 66 kuruşluk zammın ardından benzin ve motorine bir zam daha geldi.
Odatv'nin akaryakıt sektörü temsilcilerinden öğrendiğine göre, benzine 69 kuruş, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Zammın bu geceden itibaren geçerli olacağı bildirildi.