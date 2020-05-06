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Benzin ve motorine büyük zam! Zam bu gece pompa fiyatına yansıyacak

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıtta son dakika çifte zam haberi geldi. Benzine bu gece 20, motorine 27 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam pompa fiyatına yansıyacak.

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Son dakika haberine göre; benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geliyor. Zamlar bu gece 00:00'da pompaya yansıyacak.

Koronavirüs salgını karşı alınan önlemlerin uluslar arası düzeyde gevşetilmesi ve bu kapsamda atılan “normalleşme” adımları, Brent petrol ve akaryakıt fiyatlarının kademeli olarak artmasına yol açtı. Koronavirüs salgını sonrasında 20 doların altını görün Brent petrol, 30-31 doları sınırını aştı.

Benzin ve motorin fiyatları da hızla artıyor. Salgın sonrasında tonu, 150-200 dolar aralığına kadar gerileyen benzin ve motorinde, geçen haftadan bu yana hızlı bir yükseliş yaşanıyor. Benzin, 217 dolardan 247 dolara, motorin 216 dolardan 248 dolara çıktı. Yurt içinde dolar kurunda da yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu. Bu gelişmelere bağlı olarak benzine bu gece 20, motorine 27 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzine üst üste zamlar

Benzine hafta başında 7, ardından 5 kuruş zam yapılmıştı. Bu gece de 20 kuruş zam hesaplanıyor.

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