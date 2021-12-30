Benzin ve motorine büyük zam geldi pompa fiyatları değişti bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Benzin ve motorine indirimlerin ardından tekrar zam gelmeye başladı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 68 kuruş, yarın gece yarısı itibariyle motorinde 1 TL seviyesinde zam geliyor.

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Doların düşmesiyle herkes indirim beklerken, akaryakıt fiyatlarına okkalı zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası sosyal medya hesabından Benzin, Motorin'e gelen zammı duyurdu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası twitter hesabından yaptığı resmi açıklamada Benzine bu gece, Motorine de yarın geceden itibaren fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

Benzinde 68 kuruş motorinde 1 TL'lik zamların Pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Zamlı benzin ve motorin litre fiyatları

Zamlardan sonra İstanbul'da ortalama 11.61 TL olan benzinin litre fiyatı 12.29 TL olacak.

11.46 TL olan dizelin pompa fiyatı 12.46 liraya yükselecek.

Ankara'da ise 11.69 TL olan benzinin litre fiyatı 12.37 TL olurken, dizelin satış fiyatı ise 11.55 TL'den 12.55 TL'ye çıkacak.