Benzin ve motorine bu gece yine büyük zam var! Motorin 20 liraya dayandı

AKARYAKIT zamlarının ardı arkası kesilmiyor. bon 48 saatte 2 kez birer liranın üzerinde zam yapılan benzin ve motorine bugün de büyük zam geliyor...

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Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 69, motorine de 84 kuruş zam geliyor. Hükümete KDV indirimi baskısı giderek artıyor.

Akaryakıt ürünlerine 3 Mart günü kallavi zam gelmişti. 3 Mart'ta benzine 88 kuruş, motorine 1,51 TL zam yapıldı.

Vatandaş zammın şokunu atlatamadan, 4 Mart günü bir büyük zam daha yapıldı. Benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL daha zam yapılacağını duyurdu.

Böylece 2 günde benzinin litre fiyatına 1 lira 41 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 84 kuruş zam gelmiş oldu.

Güncel pompa fiyatları ne kadar?

Zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul'da 16,55 TL'den 17,43 TL'ye, Ankara'da 16,65 TL'den 17,53 TL'ye, İzmir'de 16,67 TL'den 17,55 TL'ye yükseldi.

Litre fiyatı motorinde ise İstanbul'da 16,05 TL'den 17,56 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 16,16 TL'den 17,67 TL'ye yükselmiş durumda.