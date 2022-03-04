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Benzin ve motorine bu gece yine büyük zam var! Motorin 20 liraya dayandı

Benzin ve motorine bu gece yine büyük zam var! Motorin 20 liraya dayandı

AKARYAKIT zamlarının ardı arkası kesilmiyor. bon 48 saatte 2 kez birer liranın üzerinde zam yapılan benzin ve motorine bugün de büyük zam geliyor...

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Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 69, motorine de 84 kuruş zam geliyor. Hükümete KDV indirimi baskısı giderek artıyor. 

Akaryakıt ürünlerine 3 Mart günü kallavi zam gelmişti. 3 Mart'ta benzine 88 kuruş, motorine 1,51 TL zam yapıldı. 

Vatandaş zammın şokunu atlatamadan, 4 Mart günü bir büyük zam daha yapıldı. Benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL daha zam yapılacağını duyurdu.

Böylece 2 günde benzinin litre fiyatına 1 lira 41 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 84 kuruş zam gelmiş oldu.

Güncel pompa fiyatları ne kadar?
Zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul'da 16,55 TL'den 17,43 TL'ye, Ankara'da 16,65 TL'den 17,53 TL'ye, İzmir'de 16,67 TL'den 17,55 TL'ye yükseldi.

Litre fiyatı motorinde ise İstanbul'da 16,05 TL'den 17,56 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 16,16 TL'den 17,67 TL'ye yükselmiş durumda.

Kabul olursa mazot ve benzinde 5 lira indirim olacak! 

4 Mart 2022 itibariyle benzinin litresi 18 liraya çıkarken mazot 19 lirayı aştı. 20 lira eşiğine dayanan mazot ve benzin zammı vatandaşı kontak kapatma noktasına getirdi. EPGİS'ten hükümete çağrı geldi. Eğer iktidar kabul ederse benzin ve mazot 5 lira ucuzlayacak.
Akaryakıtta yüzde 18 olan KDV ile fiyatlar artıkça devletin tahsil ettiği rakamın da arttığını belirten EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, 5 lira indirim getirecek şu öneriyi yaptı:
"19 liraya ulaşan motorinin içerisinde 2 lira 52 kuruş ÖTV ve 2 lira 89 kuruşa varan KDV ile birim maliyette 1 litrede toplamda devlet, 5 lira 41 kuruş vergi almaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi adına KDV oranının yüzde 1 e düşürülmesini talep etmekteyiz..."

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