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Benzin ve motorine bu gece kallavi zam geliyor!

Benzin ve motorine bu gece kallavi zam geliyor!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine bu geceden itibaren bir zam daha gelecek.

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Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine bu geceden itibaren bir zam daha gelecek. Salı günü benzinin litresine 39 kuruş, motorine 32 kuruş zam yapıldığını duyurulmuştu. Çarşamba günü ise LPG otogazın litre fiyatında 40 kuruş artış yaşanmıştı.

Bu gece yarısından sonra motorinin fiyatına 70 kuruş zam geleceği belirtildi. Benzinin litre fiyatına da 90 kuruş zam geleceği iddia edilirken benzin zammının şimdilik kesin olmadığı belirtiliyor. Benzin ve motorinin litre fiyatı 15 lirayı aşacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) resmi açıklamayı günün ilerleyen saatlerinde yapması bekleniyor.

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