Benzin ve motorine bu gece de indirim geliyor! İşte 17 Mart 2022 indirimli akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine üst üste 3. gün de indirim geliyor. 17 Mart 2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor. Petrol fiyatları baz alındığında motorinin 16 liraya inmesi gerekiyor. Bu da 2.5 liralık bir indirim daha yapılması gerektiği anlamına geliyor.

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Benzin ve motorin fiyatları petroldeki artış sebebiyle 7 gün içinde 7 kez zamlanmış ve litre fiyatı 20 liranın üstüne çıkmıştı. Brent petrolün fiyatı rekor seviyelerden aşağı inip 102 dolara çekildi. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına üçüncü günde 3. indirim geldi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 17.03.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere, benzinde 62 kuruş; motorinde 1 TL fiyat indirimi bekleniyor. Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması öngörülüyor. 17 Mart 2022 perşembe günü itibariyle benzin ve motorin fiyatları şöyle olacak:

İstanbul'da yeni motorin fiyatı 18,66 TL,

İstanbul'da yeni benzin fiyatı 18,09 TL,

Ankara'da yeni motorin fiyatı 18,81 TL,

Ankara'da yeni benzin fiyatı 18,19 TL,

İzmir'de yeni motorin fiyatı 18,82 TL,

İzmir'de yeni benzin fiyatı 18,22 TL oldu.

15 ve 16 Mart'ta motorin ve benzine ne kadar indirim geldi?

Motorin fiyatları için 15 Mart'ta gelen gelen 2,38 TL indirimin ardından bugün de hem benzin hem de motorin için yeni indirimler yapıldı. 16 Mart itibarıyla motorin fiyatları için 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1,76 TL yeni indirim yapıldı.