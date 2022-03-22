Benzin ve motorine bu gece çok büyük zam geliyor! 23 Mart 2022'de benzine 1.68 lira, motorine 1.59 lira zam
İndirim haberi beklerken benzin ve motorine çok büyük zam geldi. 23 Mart 2022 çarşamba günü itibariyle benzin 1.68 lira motorinin litresi ise 1.59 lira zamlanacak.Abone ol
Petrol fiyatları 100 doların altına düşünce arka arkaya 3 indirim gelmiş ve vatandaş tam rahat nefes alacakken hesaplar yeniden bozulmuştu. Petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibariyle 118.99 dolara çıktı. Pazartesi günü 116,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 2,91 arttı. Bu artış da benzin ve motorinde indirim yerine zam getirdi. 20 Mart 2022'de gelen son zammın ardından 23 Mart 2022 çarşamba günü itibariyle hem benzin hem motorine çok yüklü zam var. Benzinin litresine gelen zam 1.68 lira olurken, motorinin litre fiyatı da 1.59 lira zamlanacak. Gece yarısı itibariyle zamlar pompaya yansıyacak ve motorinin litresi 22 liraya benzin 20 liraya gelecek.
23 Mart 2022 çarşamba itibariyle zamlı motorin ve benzin fiyatları şöyle olacak:
İstanbul benzinin litre fiyatı : 19.79 lira
İstanbul motorinin litre fiyatı : 22.27 lira
Ankara benzinin litre fiyatı: 19.88 lira
Ankara motorinin litre fiyatı : 22.35 lira
İzmir benzinin litre fiyatı : 19.9 lira
İzmir motorinin litre fiyatı : 22.35 lira
Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları
21 Mart Pazartesi günü İstanbul'da benzin fiyatları şu şekilde; 18.11 TL, motorin 20.68 TL, LPG 11.12 TL.... Ankara’da benzin ve LPG fiyatları şu şekilde; 18.20 TL, motorin 20.76 TL, LPG 11.34 TL... İzmir’de benzin ve LPG fiyatları şu şekilde; 18.22 TL, motorin 20.76 TL ve LPG’de 11.06 TL’den satılıyor.
Petrol fiyatları çıldırmış gibi yükselmeye başladı
Cuma günü 109,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 21 Mart 2022 pazartesi gününe 111,50 dolarla başlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı 22 Mart Salı günü ise yükselişini sürdürdü ve 118 doları aştı. Petrol fiyatlarındaki bu artış pompaya zam olarak yansıyacak.