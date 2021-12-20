Benzin ve motorine bir zam daha geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli

Dolar 18 liraya yürürken, akaryakıt fiyatlarına bir kallavi zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren 62 kuruş, motorine 54 kuruş zam bekleniyor.

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Türk Lirası'nda yaşanan sert değer kayıplarının ardından benzin ve motorin fiyatlarına peş peşe kallavi zamlar gelmeye başladı. Dün akşam "Akaryakıt fiyatlarındaki artıştan biz de mağduruz" diyen Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) geçen hafta motorine 1 lira 14 kuruş, benzinde 1 lira 25 kuruş ve otogaz LPG'ye 70 kuruş zam açıklamıştı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 62 kuruş, motorine 54 kuruş zam bekleniyor.

Güncel fiyatlar 12 lirayı aşacak!

Son zamların ardından benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 11,66 TL’ye, İstanbul'da 11,61 TL’ye, İzmir'de 11,68 TL’ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 11,50 TL’ye, İstanbul'da 11,44 TL’ye, İzmir'de 11,52 TL’ye yükseldi.

LPG’nin litresi Ankara’da 8,75 TL’ye, İstanbul’da 8,70 TL’ye ve İzmir’de 8,58 TL’ye yükseldi.



