Benzin ve motorinde indirim bekleniyor! Gece yarısına dikkat
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde ise 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.Abone ol
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarının da sürekli değişiklik göstermesine neden oluyor. Art arda gelen zam haberleri sonrası bu sefer araç sahiplerini sevindirecek haber geldi.
Akaryakıta çifte indirim
İnternethaber'in sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde ise 7 kuruşluk indirim bekleniyor.
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